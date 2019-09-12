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Львів вирішив купити 100 тролейбусів з автономним ходом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:06
Пропонуємо до обговорення:
Міськрада Львова затвердила угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією про надання кредиту в 50 млн євро на нові тролейбуси і ремонт вулиці.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:06
Значит Лукашенко не зря приезжал.
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