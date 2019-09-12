Міськрада Львова затвердила угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією про надання кредиту в 50 млн євро на нові тролейбуси і ремонт вулиці.
Дивися повний текст Львів вирішив купити 100 тролейбусів з автономним ходом.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:06
Львів вирішив купити 100 тролейбусів з автономним ходом
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Дивися повний текст Львів вирішив купити 100 тролейбусів з автономним ходом.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:38
>>25 млн євро будуть спрямовані на придбання 100 нових тролейбусів з автономним ходом,
а як ви дізнались що товар із Бялорусії?
і чому власне не місцеві Електрони
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:38
Kudrjavuy , при чём тут Лукашенко? Лукашенко за носками приезжал....
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