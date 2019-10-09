Зеленський заявив, що домовляється з іноземними лідерами...

Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:11

9 октября 2019, 11:16АЛЕКСАНДР РОМАНОВСКИЙОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, МЕЦЕНАТ. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "НОВА ДІЯ".Вновь угольную отрасль Украины лихорадит, вновь шахтеры Луганщины и других регионов вынуждены идти на крайние меры, на акции протеста и забастовки.Невозможно работать дальше на энтузиазме, за обещания, видя, как из-за непрофессионализма или корысти чиновников государством закупается втридорога импортный уголь (в том числе и из России -), а энергетики постоянно говорят о веерных отключениях из-за недостатка «черного золота»!Уже несколько шахт «Лисичанскугля» и «Первомайскугля» практически приостановили свою работу – обессиленные и доведенные до отчаяния горняки отказываются спускаться в забой, рисковать жизнью, не получая заработной платы уже несколько месяцев!Насколько мне известно, задолженность перед шахтерами "Лисичанскугля" составляет около 137 млн грн, "Первомайскугля" - 150 млн грн. Помимо долгов по зарплате на шахтах "Лисичанскугля" долг по ЕСВ составляет 59,6 млн грн, плюс штрафы и пени - 92,6 млн грн, всего - 152,2 млн грн. По "Первомайскуглю" долг по ЕСВ - 23,9 млн грн, плюс штрафы и пени - 46 млн грн, всего - 69,9 млн грн. До сих пор не известно, когда будут внесены анонсированные изменения в Госбюджет-2019 по дополнительному финансированию угольной отрасли на 1 млрд грн. При том, что первоначально речь шла об 1,3 млрд. грн. А эти средства планировалось использовать в том числе и для погашения задолженности по заработной плате шахтерам.Народный депутат от «Батьківщини», глава «Независимого профсоюза горняков Украины» Михаил Волынец встречался с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В Правительстве есть понимание проблемы, но пока, похоже, нет понимания, где взять деньги и как дальше развивать угольную отрасль.То есть деньги на закупку импортного угля есть, а на поддержку собственного производства – нет. Это путь в никуда!Наша страна богата своим углем, запасов не на одну сотню лет, и этими запасами необходимо правильно распоряжаться! Но для этого нужно, в первую очередь, не доводить до бедности и отчаяния людей, которые, рискуя жизнью и здоровьем, добывают уголь!Я надеюсь, что Правительство и Президент примут неотложные меры по решению сложившейся ситуации.