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Зеленський заявив, що домовляється
з іноземними лідерами...

Зеленський заявив, що домовляється з іноземними лідерами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:10

Зеленський заявив, що домовляється з іноземними лідерами...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив під час прес-марафону.

Дивися повний текст Зеленський заявив, що домовляється з іноземними лідерами про постачання вугілля.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:11

https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4147920/
Верните шахтерам заработанное, не убивайте угольную отрасль!
9 октября 2019, 11:16
АЛЕКСАНДР РОМАНОВСКИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, МЕЦЕНАТ. РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "НОВА ДІЯ".

Вновь угольную отрасль Украины лихорадит, вновь шахтеры Луганщины и других регионов вынуждены идти на крайние меры, на акции протеста и забастовки.
Невозможно работать дальше на энтузиазме, за обещания, видя, как из-за непрофессионализма или корысти чиновников государством закупается втридорога импортный уголь (в том числе и из России - https://www.ostro.org/general/economics/news/575919/ ), а энергетики постоянно говорят о веерных отключениях из-за недостатка «черного золота»!

Уже несколько шахт «Лисичанскугля» и «Первомайскугля» практически приостановили свою работу – обессиленные и доведенные до отчаяния горняки отказываются спускаться в забой, рисковать жизнью, не получая заработной платы уже несколько месяцев!

Насколько мне известно, задолженность перед шахтерами "Лисичанскугля" составляет около 137 млн грн, "Первомайскугля" - 150 млн грн. Помимо долгов по зарплате на шахтах "Лисичанскугля" долг по ЕСВ составляет 59,6 млн грн, плюс штрафы и пени - 92,6 млн грн, всего - 152,2 млн грн. По "Первомайскуглю" долг по ЕСВ - 23,9 млн грн, плюс штрафы и пени - 46 млн грн, всего - 69,9 млн грн. До сих пор не известно, когда будут внесены анонсированные изменения в Госбюджет-2019 по дополнительному финансированию угольной отрасли на 1 млрд грн. При том, что первоначально речь шла об 1,3 млрд. грн. А эти средства планировалось использовать в том числе и для погашения задолженности по заработной плате шахтерам.

Народный депутат от «Батьківщини», глава «Независимого профсоюза горняков Украины» Михаил Волынец встречался с премьер-министром Алексеем Гончаруком. В Правительстве есть понимание проблемы, но пока, похоже, нет понимания, где взять деньги и как дальше развивать угольную отрасль.

То есть деньги на закупку импортного угля есть, а на поддержку собственного производства – нет. Это путь в никуда!

Наша страна богата своим углем, запасов не на одну сотню лет, и этими запасами необходимо правильно распоряжаться! Но для этого нужно, в первую очередь, не доводить до бедности и отчаяния людей, которые, рискуя жизнью и здоровьем, добывают уголь!

Я надеюсь, что Правительство и Президент примут неотложные меры по решению сложившейся ситуации.
Kudrjavuy
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