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Доплата за народження: у
Київраді готують «дитячий» проект

Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:35

Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект

Пропонуємо до обговорення:
У рейтингу народжуваності наша держава займає 172 місце із 193 країн.

Дивися повний текст Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:35

Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:38

  andriyzhagun написав:Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.

У нас і зараз проблеми з малозабезпеченими , але багатодітними - а Ви пропонуєте ще поглибити проблему ?
Puente
 
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