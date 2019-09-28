У рейтингу народжуваності наша держава займає 172 місце із 193 країн.
Дивися повний текст Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:35
Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:35
Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:38
У нас і зараз проблеми з малозабезпеченими , але багатодітними - а Ви пропонуєте ще поглибити проблему ?
|