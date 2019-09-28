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Доплата за народження: у
Київраді готують «дитячий» проект

Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:35

Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект

Пропонуємо до обговорення:
У рейтингу народжуваності наша держава займає 172 місце із 193 країн.

Дивися повний текст Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:35

Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:38

  andriyzhagun написав:Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.

У нас і зараз проблеми з малозабезпеченими , але багатодітними - а Ви пропонуєте ще поглибити проблему ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:51

  andriyzhagun написав:Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.

Вы не поняли. У нас сейчас и первого рожать не хотят. Прокормить детей сейчас легче всего в селе. Сильно многого не нужно. Картошка молоко свое, одежда из гуманитарки. В Городах дети намного больше съедают средств. Где находится основная масса молодежи? Хочет ли молодежь заводить детей если они сами еле стоят на ногах.
Если че, у моей бабули было 8 детей. Жила в селе. И от государства получила медальку. Наверное получила. Не видел. Дети приходили со школы и на огород, чтобы было что пожрать. Замечу. СССР.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:35

и так ходят одну колясочку по двое возят нигде не работают попивают из стаканчиков кофе с коньячком. плодите бездельников работать и так никто не хочет.
alekc_sizov
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