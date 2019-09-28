Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект

Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:59

p_a_l написав: andriyzhagun написав: Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.

Пропозиція:

Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину. Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.Пропозиція:Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.

Вы не поняли. У нас сейчас и первого рожать не хотят. Прокормить детей сейчас легче всего в селе. Сильно многого не нужно. Картошка молоко свое, одежда из гуманитарки. В Городах дети намного больше съедают средств. Где находится основная масса молодежи? Хочет ли молодежь заводить детей если они сами еле стоят на ногах.

Если че, у моей бабули было 8 детей. Жила в селе. И от государства получила медальку. Наверное получила. Не видел. Дети приходили со школы и на огород, чтобы было что пожрать. Замечу. СССР. Вы не поняли. У нас сейчас и первого рожать не хотят. Прокормить детей сейчас легче всего в селе. Сильно многого не нужно. Картошка молоко свое, одежда из гуманитарки. В Городах дети намного больше съедают средств. Где находится основная масса молодежи? Хочет ли молодежь заводить детей если они сами еле стоят на ногах.Если че, у моей бабули было 8 детей. Жила в селе. И от государства получила медальку. Наверное получила. Не видел. Дети приходили со школы и на огород, чтобы было что пожрать. Замечу. СССР.

едьте в село!!! будет вам счастье.А лучше чушь не несите!В селе памперсы не нужны? В селе дети не болеют? Лекарства и детское питание не надо покупать? В половине сёл не то-что педиатров, вообще никаких врачей нет. Надо ехать в райцентр чтобы попасть к врачу, а иногда и обл.центр. Картоху можете и в Киеве купить по 12 грн. кил 20 и кормите своего годовалого ребенка. И я аж представляю каждое село с одеждой из гуманитарки. У ребенка за год по одному-два размеру меняется - а тут выбор сумасшедший - гуманитарку привезли))) Хочешь брюки на рост 80 см, хочешь на 90см.А теперь поузнавайте какие доходы у людей в сёлах. если недалеко от райцентра - то хоть 5000-6000 можно наскрести. А у дальних сёл - минималка и то только с марта по ноябрь, пока местные помещики урожай в амбар не сложат.