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Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:35
Пропонуємо до обговорення:
У рейтингу народжуваності наша держава займає 172 місце із 193 країн.
Дивися повний текст Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект
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R2
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:35
Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.
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andriyzhagun
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:38
andriyzhagun написав:
Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.
У нас і зараз проблеми з малозабезпеченими , але багатодітними - а Ви пропонуєте ще поглибити проблему ?
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Puente
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:51
andriyzhagun написав:
Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.
Вы не поняли. У нас сейчас и первого рожать не хотят. Прокормить детей сейчас легче всего в селе. Сильно многого не нужно. Картошка молоко свое, одежда из гуманитарки. В Городах дети намного больше съедают средств. Где находится основная масса молодежи? Хочет ли молодежь заводить детей если они сами еле стоят на ногах.
Если че, у моей бабули было 8 детей. Жила в селе. И от государства получила медальку. Наверное получила. Не видел. Дети приходили со школы и на огород, чтобы было что пожрать. Замечу. СССР.
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p_a_l
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:35
и так ходят одну колясочку по двое возят нигде не работают попивают из стаканчиков кофе с коньячком. плодите бездельников работать и так никто не хочет.
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alekc_sizov
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:59
p_a_l написав: andriyzhagun написав:
Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.
Вы не поняли. У нас сейчас и первого рожать не хотят. Прокормить детей сейчас легче всего в селе. Сильно многого не нужно. Картошка молоко свое, одежда из гуманитарки. В Городах дети намного больше съедают средств. Где находится основная масса молодежи? Хочет ли молодежь заводить детей если они сами еле стоят на ногах.
Если че, у моей бабули было 8 детей. Жила в селе. И от государства получила медальку. Наверное получила. Не видел. Дети приходили со школы и на огород, чтобы было что пожрать. Замечу. СССР.
едьте в село!!! будет вам счастье.
А лучше чушь не несите!
В селе памперсы не нужны? В селе дети не болеют? Лекарства и детское питание не надо покупать? В половине сёл не то-что педиатров, вообще никаких врачей нет. Надо ехать в райцентр чтобы попасть к врачу, а иногда и обл.центр. Картоху можете и в Киеве купить по 12 грн. кил 20 и кормите своего годовалого ребенка. И я аж представляю каждое село с одеждой из гуманитарки. У ребенка за год по одному-два размеру меняется - а тут выбор сумасшедший - гуманитарку привезли))) Хочешь брюки на рост 80 см, хочешь на 90см.
А теперь поузнавайте какие доходы у людей в сёлах. если недалеко от райцентра - то хоть 5000-6000 можно наскрести. А у дальних сёл - минималка и то только с марта по ноябрь, пока местные помещики урожай в амбар не сложат.
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ALexxxS
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:29
ALexxxS написав:
А лучше чушь не несите!
Какая чушь? Человек в совке остался 30 лет назад, а бабуля его родилась скорее всего до войны (второй мировой) - тогда о памперсах даже фантасты не писали...
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Конрад Карлович
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:47
ALexxxS написав:
едьте в село!!! будет вам счастье.
А лучше чушь не несите!
В селе памперсы не нужны? В селе дети не болеют? Лекарства и детское питание не надо покупать? В половине сёл не то-что педиатров, вообще никаких врачей нет. Надо ехать в райцентр чтобы попасть к врачу, а иногда и обл.центр. Картоху можете и в Киеве купить по 12 грн. кил 20 и кормите своего годовалого ребенка. И я аж представляю каждое село с одеждой из гуманитарки. У ребенка за год по одному-два размеру меняется - а тут выбор сумасшедший - гуманитарку привезли))) Хочешь брюки на рост 80 см, хочешь на 90см.
А теперь поузнавайте какие доходы у людей в сёлах. если недалеко от райцентра - то хоть 5000-6000 можно наскрести. А у дальних сёл - минималка и то только с марта по ноябрь, пока местные помещики урожай в амбар не сложат.
Типичный подход городского человека с кучей потребностей и соц. запросов, к-ые у сельских жителей гораздо ниже. В селе можно дом за пару тыс. дол. купить, поработав в городе пару лет. А сколько стоит квартира в Киеве и за сколько десятков лет на неё можно заработать? Какого размера/стоимости она должна быть, чтобы поселить там 3 детей??? Детское питание нужно до 1 года, в масштабах 18-20 лет содержания ребёнка - капля в море. В селе с детьми не надо каждый день гулять по 2 раза, там это происходит автоматически, не особо мешая заниматься хозяйством.
Насчёт врачей согласен, но в остальном в селе гораздо проще и дешевле.
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lite
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:40
lite написав:
Насчёт врачей согласен, но в остальном в селе гораздо проще и дешевле.
Да не так они там часто и болеют. У них иммунитет на высшем уровне. Не жрут там городскую химию, денег нет.
Мы своим деткам яблочко подняли и помыли, а они подняли и об штаны обтерли. Снямали с бактериями и иммунитет есть.
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p_a_l
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:45
ALexxxS написав: p_a_l написав: andriyzhagun написав:
Це нічого не дасть. платити слід лише за ТРЕТЮ і кожну наступну дитину і сума маэ бути відчутною, такою, щоб дозволила поліпшити житлові умови.
Пропозиція:
Слід відмінити всі виплати на перших двох дітей, а кошти направити на допомогу на третю дитину.
Вы не поняли. У нас сейчас и первого рожать не хотят. Прокормить детей сейчас легче всего в селе. Сильно многого не нужно. Картошка молоко свое, одежда из гуманитарки. В Городах дети намного больше съедают средств. Где находится основная масса молодежи? Хочет ли молодежь заводить детей если они сами еле стоят на ногах.
Если че, у моей бабули было 8 детей. Жила в селе. И от государства получила медальку. Наверное получила. Не видел. Дети приходили со школы и на огород, чтобы было что пожрать. Замечу. СССР.
едьте в село!!! будет вам счастье.
А лучше чушь не несите!
В селе памперсы не нужны? В селе дети не болеют? Лекарства и детское питание не надо покупать? В половине сёл не то-что педиатров, вообще никаких врачей нет. Надо ехать в райцентр чтобы попасть к врачу, а иногда и обл.центр. Картоху можете и в Киеве купить по 12 грн. кил 20 и кормите своего годовалого ребенка. И я аж представляю каждое село с одеждой из гуманитарки. У ребенка за год по одному-два размеру меняется - а тут выбор сумасшедший - гуманитарку привезли))) Хочешь брюки на рост 80 см, хочешь на 90см.
А теперь поузнавайте какие доходы у людей в сёлах. если недалеко от райцентра - то хоть 5000-6000 можно наскрести. А у дальних сёл - минималка и то только с марта по ноябрь, пока местные помещики урожай в амбар не сложат.
Рожденный в городе села не поймет. Я хоть и родился в Киеве, но половину своего детства и юношества провел в селе. Знаю что такое и маляс(миляс) и сылос и скирда и говно с под свиней. Вам такого счастья не понять. Доить в ручную корову умею с 8-ми лет, хоть и киевлянин и еще и вышка имеется
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p_a_l
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