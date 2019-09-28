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Доплата за народження: у Київраді готують «дитячий» проект
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 21:02
Не знаю, сколько платит держава, но Киев мог бы, без напряга, доплачивать за первого 10 тысяч, за второго - 20, за третьего и далее по 50. За первых двух разово, за третьего и больше на счёт, типа материнский капитал. Кстати, у агрессора он равен примерно 200 тысяч гривен.
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