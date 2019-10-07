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В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:40
Пропонуємо до обговорення:
Нові державні будівельні норми щодо висотних будинків набирають чинності з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150 метрів (інфографіка)
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:41
не высота определяет крутость проекта
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