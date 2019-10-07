RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні дозволили зводити
будинки висотою до 150...

В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:40

В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...

Пропонуємо до обговорення:
Нові державні будівельні норми щодо висотних будинків набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150 метрів (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91310
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:41

не высота определяет крутость проекта
sal
 
Повідомлень: 3529
З нами з: 25.03.16
Подякував: 692 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату... 1, 2
R2 » Чет 10 жов, 2019 18:12
14 618
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 08:07
Igorten
В Україні пропонують створити Криптодолину
R2 » Чет 10 жов, 2019 16:46
6 202
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 22:13
helorit
В Україні зміниться принцип розрахунку тарифів на...
R2 » Пон 07 жов, 2019 15:30
7 364
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 21:31
19lidiy36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23648)
11.10.2019 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.