RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні дозволили зводити
будинки висотою до 150...

В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:40

В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...

Пропонуємо до обговорення:
Нові державні будівельні норми щодо висотних будинків набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150 метрів (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91313
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:41

не высота определяет крутость проекта
sal
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 25.03.16
Подякував: 692 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:33

жк Кловский- Высота: 163 м
vitoauto
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 23.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:30

Re: В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...

А почему не разрешают до 900 метров ? мозгов не хватает проверить или технологий ? или в чем проблема ? ну или хотя бы до 500 м ? У нас же есть ровные тектонические плиты и вполне можно строить .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2457 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З початком опалювального сезону в Україні подорожчає...
R2 » П'ят 11 жов, 2019 12:33
1 6
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 12:33
ruvex
В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату... 1, 2
R2 » Чет 10 жов, 2019 18:12
18 895
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 12:07
myvolodymyr
В Україні пропонують створити Криптодолину
R2 » Чет 10 жов, 2019 16:46
8 276
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 10:36
qas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (15550)
11.10.2019 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.