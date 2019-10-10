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В Україні дозволили зводити
будинки висотою до 150...

В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:40

В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...

Пропонуємо до обговорення:
Нові державні будівельні норми щодо висотних будинків набирають чинності з 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150 метрів (інфографіка).
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не высота определяет крутость проекта
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жк Кловский- Высота: 163 м
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:30

Re: В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...

А почему не разрешают до 900 метров ? мозгов не хватает проверить или технологий ? или в чем проблема ? ну или хотя бы до 500 м ? У нас же есть ровные тектонические плиты и вполне можно строить .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:27

  yama написав:А почему не разрешают до 900 метров ? мозгов не хватает проверить или технологий ? или в чем проблема ? ну или хотя бы до 500 м ? У нас же есть ровные тектонические плиты и вполне можно строить .


да, напр., еще и потому, что в Украине нет высотных средств пожаротушения и эвакуации людей из горящих высоток!
https://fakty.ua/60429-esli-v-kieve-zag ... olko-chudo
"Наблюдая за тем, как пожарные отчаянно вели борьбу с условным огнем на 23-м этаже дома N 13 по улице Ахматовой, лично у меня сложилось твердое убеждение: покупать квартиру надо не выше седьмого этажа — с такой высоты, по крайней мере, есть шанс спуститься на землю по связанным простыням.
Единственной в городе пожарной спецлестницы, базирующейся на правом берегу Днепра, жителям Левобережья приходится дожидаться по полтора часа"
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:37

  yama написав:А почему не разрешают до 900 метров ? мозгов не хватает проверить или технологий ? или в чем проблема ? ну или хотя бы до 500 м ? У нас же есть ровные тектонические плиты и вполне можно строить .

а зачем вам такая высота? преимуществ у высоток никаких, а проблем масса...
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yama а смысол?
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