Нові державні будівельні норми щодо висотних будинків набирають чинності з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150 метрів (інфографіка).
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 08:40
В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150 метрів (інфографіка).
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:30
Re: В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...
А почему не разрешают до 900 метров ? мозгов не хватает проверить или технологий ? или в чем проблема ? ну или хотя бы до 500 м ? У нас же есть ровные тектонические плиты и вполне можно строить .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:27
да, напр., еще и потому, что в Украине нет высотных средств пожаротушения и эвакуации людей из горящих высоток!
"Наблюдая за тем, как пожарные отчаянно вели борьбу с условным огнем на 23-м этаже дома N 13 по улице Ахматовой, лично у меня сложилось твердое убеждение: покупать квартиру надо не выше седьмого этажа — с такой высоты, по крайней мере, есть шанс спуститься на землю по связанным простыням.
Единственной в городе пожарной спецлестницы, базирующейся на правом берегу Днепра, жителям Левобережья приходится дожидаться по полтора часа"
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:37
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