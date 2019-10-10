В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...

Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:30

А почему не разрешают до 900 метров ? мозгов не хватает проверить или технологий ? или в чем проблема ? ну или хотя бы до 500 м ? У нас же есть ровные тектонические плиты и вполне можно строить .

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?