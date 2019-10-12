В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...

незадымляемые лестничные клетки не предназначены для ожидания - это пути эвакуации, которые обеспечивают относительно безопасную эвакуацию в течении непродолжительного времени: степень огнестойкости конструкций таких лестничных клеток как правило не более 2,5 часов, но кроме строительных конструкций необходимо обеспечить подпор незадымлённого воздуха в помещения лестничных клеток, а степень огнестойкости элементов вентиляционных систем как правило не более 1 часа и это при условии что система находится в рабочем состоянии, а автоматика сработает и в это время по каким то причинам не отключат электроэнергию и т.д. и т.п.
так что не стоит испытывать судьбу и если пожар возник, то желательно как можно быстрее покинуть здание - желательно это сделать в течении 15-20 минут, так как дальше риски возрастают...