В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...
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hno3 написав:так вышел на балкон возле лестничной клетки(там 10 метров от двери квартиры) и жди в безопасности
незадымляемые лестничные клетки не предназначены для ожидания - это пути эвакуации, которые обеспечивают относительно безопасную эвакуацию в течении непродолжительного времени: степень огнестойкости конструкций таких лестничных клеток как правило не более 2,5 часов, но кроме строительных конструкций необходимо обеспечить подпор незадымлённого воздуха в помещения лестничных клеток, а степень огнестойкости элементов вентиляционных систем как правило не более 1 часа и это при условии что система находится в рабочем состоянии, а автоматика сработает и в это время по каким то причинам не отключат электроэнергию и т.д. и т.п.
так что не стоит испытывать судьбу и если пожар возник, то желательно как можно быстрее покинуть здание - желательно это сделать в течении 15-20 минут, так как дальше риски возрастают...
hno3 написав:так я про новые ЖК, в старых понятно что все плохо
незадымляемые лестничные клетки в домах выше 10 этажей проектируются и строятся уже более 40 лет. при этом пожары случаются как в новых так и старых домах...
не совсем понятно что вы считаете новыми домами? причём новизна дома не является гарантией противопожарной надёжности и соответствия путей эвакуации пожарным нормам...
что касается новых домов, то стоит кроме всего прочего обратить внимание на то какими материалами такие дома утеплялись - довольно часто в качестве утеплителя встречается пенопласт, который кроме того что является горючим, но и что немаловажно при горении выделяет ядовитые газы. например 31 августа в новостройке на ул. Бережанская, 15, что в Оболонском районе Киева произошло возгорание утеплителя фасада дома на площади 200 м2...
В Киеве 28 сентября 2018 в элитном жилом комплексе случился масштабный пожар — горела многоэтажная новостройка по улице Драгомирова, 11 (ЖК «Новопечерские Липки»). Густой черный дым был виден в нескольких кварталах от места пожара. По предварительным данным, источник возгорания находился на нижних этажах, и пламя быстро распространилось по обшивке здания. Всего в новостройке 30 этажей...
ТЕА написав: что касается новых домов, то стоит кроме всего прочего обратить внимание на то какими материалами такие дома утеплялись - довольно часто в качестве утеплителя встречается пенопласт, который кроме того что является горючим, но и что немаловажно при горении выделяет ядовитые газы. например 31 августа в новостройке на ул. Бережанская, 15, что в Оболонском районе Киева произошло возгорание утеплителя фасада дома на площади 200 м2...
В Киеве 28 сентября 2018 в элитном жилом комплексе случился масштабный пожар — горела многоэтажная новостройка по улице Драгомирова, 11 (ЖК «Новопечерские Липки»). Густой черный дым был виден в нескольких кварталах от места пожара. По предварительным данным, источник возгорания находился на нижних этажах, и пламя быстро распространилось по обшивке здания. Всего в новостройке 30 этажей...
По Бережанскому результатов расследования не видел, а по Липкам это не фасад, а случайный пожар на кровле из отчёта НИИСК. Кроме того, пенопласт запрещён в вентфасадах, но не в мокрых