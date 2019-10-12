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В Україні дозволили зводити
будинки висотою до 150...

В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 22:12

ТЕА

но ни при любой высотности здания и не во всех возможных локализациях пожара - если время эвакуации будет более 15-20 минут,


немного не понял, думал что в такие(изолированные) лестничные клетки пожар и дым проникнуть не могут
на верхних этажах могут жить пожилые люди и инвалиды...


так вышел на балкон возле лестничной клетки(там 10 метров от двери квартиры) и жди в безопасности

в каком состоянии в большинстве домов находятся пути эвакуации

так я про новые ЖК, в старых понятно что все плохо
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 22:49

  hno3 написав:так вышел на балкон возле лестничной клетки(там 10 метров от двери квартиры) и жди в безопасности

незадымляемые лестничные клетки не предназначены для ожидания - это пути эвакуации, которые обеспечивают относительно безопасную эвакуацию в течении непродолжительного времени: степень огнестойкости конструкций таких лестничных клеток как правило не более 2,5 часов, но кроме строительных конструкций необходимо обеспечить подпор незадымлённого воздуха в помещения лестничных клеток, а степень огнестойкости элементов вентиляционных систем как правило не более 1 часа и это при условии что система находится в рабочем состоянии, а автоматика сработает и в это время по каким то причинам не отключат электроэнергию и т.д. и т.п.

так что не стоит испытывать судьбу и если пожар возник, то желательно как можно быстрее покинуть здание - желательно это сделать в течении 15-20 минут, так как дальше риски возрастают...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 23:08

  hno3 написав:так я про новые ЖК, в старых понятно что все плохо

незадымляемые лестничные клетки в домах выше 10 этажей проектируются и строятся уже более 40 лет. при этом пожары случаются как в новых так и старых домах...

не совсем понятно что вы считаете новыми домами? причём новизна дома не является гарантией противопожарной надёжности и соответствия путей эвакуации пожарным нормам...

что касается новых домов, то стоит кроме всего прочего обратить внимание на то какими материалами такие дома утеплялись - довольно часто в качестве утеплителя встречается пенопласт, который кроме того что является горючим, но и что немаловажно при горении выделяет ядовитые газы. например 31 августа в новостройке на ул. Бережанская, 15, что в Оболонском районе Киева произошло возгорание утеплителя фасада дома на площади 200 м2...

В Киеве 28 сентября 2018 в элитном жилом комплексе случился масштабный пожар — горела многоэтажная новостройка по улице Драгомирова, 11 (ЖК «Новопечерские Липки»). Густой черный дым был виден в нескольких кварталах от места пожара.
По предварительным данным, источник возгорания находился на нижних этажах, и пламя быстро распространилось по обшивке здания. Всего в новостройке 30 этажей...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 04:51

  ТЕА написав:а зачем вам такая высота? преимуществ у высоток никаких, а проблем масса...

Преимущества у высоток появляются при дороговизне земли как в Гонконге, Сингапуре, Шанхае, Нью-Йорк.
Кроме того, это показатель уровня строительных технологий государства
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 05:10

  ТЕА написав:
что касается новых домов, то стоит кроме всего прочего обратить внимание на то какими материалами такие дома утеплялись - довольно часто в качестве утеплителя встречается пенопласт, который кроме того что является горючим, но и что немаловажно при горении выделяет ядовитые газы. например 31 августа в новостройке на ул. Бережанская, 15, что в Оболонском районе Киева произошло возгорание утеплителя фасада дома на площади 200 м2...

В Киеве 28 сентября 2018 в элитном жилом комплексе случился масштабный пожар — горела многоэтажная новостройка по улице Драгомирова, 11 (ЖК «Новопечерские Липки»). Густой черный дым был виден в нескольких кварталах от места пожара.
По предварительным данным, источник возгорания находился на нижних этажах, и пламя быстро распространилось по обшивке здания. Всего в новостройке 30 этажей...

По Бережанскому результатов расследования не видел, а по Липкам это не фасад, а случайный пожар на кровле из отчёта НИИСК.
Кроме того, пенопласт запрещён в вентфасадах, но не в мокрых
PS Статья не пишет о главном - норм для строительства зданий выше 100м нет и для таких зданий предлагается научное сопровождение проекта. А в России нормы уже есть для 160м
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:20

  shapo написав:
  ТЕА написав:а зачем вам такая высота? преимуществ у высоток никаких, а проблем масса...

Преимущества у высоток появляются при дороговизне земли как в Гонконге, Сингапуре, Шанхае, Нью-Йорк.
Кроме того, это показатель уровня строительных технологий государства

а какие преимущества для страны третьего мира, которая бедная и отсталая?...

например скандинавские страны не страдают потнами по поводу высоток, а живут хорошо и никто не сомневается в уровне их строительных технологий...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 11:22

  shapo написав:А в России нормы уже есть для 160м

у них денег больше и они кичятся этим...
ТЕА
 
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  #<12
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