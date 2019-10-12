В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...

Додано: Суб 12 жов, 2019 23:08

hno3 написав: так я про новые ЖК, в старых понятно что все плохо так я про новые ЖК, в старых понятно что все плохо

В Киеве 28 сентября 2018 в элитном жилом комплексе случился масштабный пожар — горела многоэтажная новостройка по улице Драгомирова, 11 (ЖК «Новопечерские Липки»). Густой черный дым был виден в нескольких кварталах от места пожара.

По предварительным данным, источник возгорания находился на нижних этажах, и пламя быстро распространилось по обшивке здания. Всего в новостройке 30 этажей...

незадымляемые лестничные клетки в домах выше 10 этажей проектируются и строятся уже более 40 лет. при этом пожары случаются как в новых так и старых домах...не совсем понятно что вы считаете новыми домами? причём новизна дома не является гарантией противопожарной надёжности и соответствия путей эвакуации пожарным нормам...что касается новых домов, то стоит кроме всего прочего обратить внимание на то какими материалами такие дома утеплялись - довольно часто в качестве утеплителя встречается пенопласт, который кроме того что является горючим, но и что немаловажно при горении выделяет ядовитые газы. например 31 августа в новостройке на ул. Бережанская, 15, что в Оболонском районе Киева произошло возгорание утеплителя фасада дома на площади 200 м2...