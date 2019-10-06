В Україні у 2022-2023 році Кабміном планується введення накопичувальної пенсії.
Дивися повний текст Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам вирішуватиме, скільки відкладати.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:23
Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам вирішуватиме, скільки відкладати.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:23
Снимите налог на сдачу квартир для пенсионеров. Тогда будет по честному.
Не будут откладывать в ваше разводилово. Люди банкам и пенсионным фондам не доверяют. Деньги не должны лежать мертвым грузом, инфляция их съест.
И землю тоже за копейки заберут - аналог сдачи квартиры на сельский манер.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:26
"каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать" (с) - и хранить свои отложенные финансы в Пенсионном ГОСУДАРСТВЕННОМ фонде?!)))) и через ..надцать лет узнать (за день до выхода на пенсию), что этот фонд разграблен или накопления превратились в пыль после инфляций-девальваций?!.. танунах... Полагаю так, если человек решил накапливать сам, почему ему самому и не взять ответственность за свои сбережения, вложить их в любой инструмент который он считает логичным (депозиты, драг.металлы, недвижимость, зарубежные фонды и акции и т.д.), чем положиться непонятного на кого, на какого-то чиновника, след которого за года раствориться и на выходе узнать что на счёте ноль... свою судьбу и будущее нужно держать в своих руках и в таких серьезных делах на честность государства полагаться нельзя. Доказано всей историей нашего государства. Киданут!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:54
pirat-d, согласен. Из недавнего - пример РФ, где государство наложило лапу на этот фонд и люди получили дулю.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:45
Re: Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...
Украинский пенсионный фонд это финансовая пирамида и вводят 2 потом 3 уровень только потому что пирамида вот-вот лопнет а не из за заботы об гражданах! Чиновники, судьи, мусора и т.д. которые грабили 28 лет страну получают бешенные пенсии в то время как те кто 30-40 лет тяжело отработал получают мизер!
Молодежь на этот развод не поведется, лохи закончились.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:51
Re: Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...
Первый раз отложить принудительно, второй раз добровольно-принудительно и все в одну государственную корзинку с минималки. Для многих это будет задача да еще с ожиданием неизвестности.
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