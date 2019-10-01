RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що робити у випадку, коли
ФОП перевищив обсяг доходу

Що робити у випадку, коли ФОП перевищив обсяг доходу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:41

Що робити у випадку, коли ФОП перевищив обсяг доходу

Пропонуємо до обговорення:
Розмір доходу, який дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування, для всіх груп різний.

Дивися повний текст Що робити у випадку, коли ФОП перевищив обсяг доходу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91312
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:41

1 группы – доход не превышает 300 000 грн - Кто нибудь знает сколько стоит аренда контейнера или роллета на рынке? Я возьму среднее по своей родне (4300+2550)/2=3400 грн.
300000/12 месяцев=25000-3400=/30дней=720 грн в день
Выторг на рынке не должен превышать 720 грн в день.

Смешно не правда ли?

К чему эта статья? Это подготовление к отмене(загоняют в угол) упрощенки.
p_a_l
 
Повідомлень: 2314
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі -...
R2 » Нед 06 жов, 2019 10:21
2 173
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 11:05
Конрад Карлович
Бюджет-2020: Маркарова озвучила обсяг фінансування доріг...
R2 » Чет 03 жов, 2019 12:49
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 12:49
blueiceua
Коли не треба платити пеню за несвоєчасну оплату комуналки
R2 » Вів 01 жов, 2019 17:57
1 106
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2019 17:57
arheops

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15253)
11.10.2019 10:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.