Розмір доходу, який дає право перебувати на спрощеній системі оподаткування, для всіх груп різний.
Дивися повний текст Що робити у випадку, коли ФОП перевищив обсяг доходу.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:41
Що робити у випадку, коли ФОП перевищив обсяг доходу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити у випадку, коли ФОП перевищив обсяг доходу.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:41
1 группы – доход не превышает 300 000 грн - Кто нибудь знает сколько стоит аренда контейнера или роллета на рынке? Я возьму среднее по своей родне (4300+2550)/2=3400 грн.
300000/12 месяцев=25000-3400=/30дней=720 грн в день
Выторг на рынке не должен превышать 720 грн в день.
Смешно не правда ли?
К чему эта статья? Это подготовление к отмене(загоняют в угол) упрощенки.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:11
В налоговой и так знают, что большая часть выручки не показывается. А кто с РРО - не все проводят через аппарат + куча родственников при превышении.
Если поставят сумму предела больше (есть такие планы) - ничего не изменится...
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:13
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