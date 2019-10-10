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Турецький ритейлер відкрив найбільший магазин в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:51
Пропонуємо до обговорення:
Турецький ритейлер LC Waikiki відкрив двоповерховий магазин в Івано-Франківському торговому центрі "Велес", який буде найбільшим в українській мережі компанії: його загальна площа складе 1777 квадратних метрів, а торгова - 1415 квадратних метрів. Про це повідомили в Асоціації рітейлерів України.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:51
Слоьзы на вочах! Дякуемо! Как тобы такэ Икеа!
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