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Турецький ритейлер відкрив
найбільший магазин в Україні

Турецький ритейлер відкрив найбільший магазин в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:51

Турецький ритейлер відкрив найбільший магазин в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Турецький ритейлер LC Waikiki відкрив двоповерховий магазин в Івано-Франківському торговому центрі "Велес", який буде найбільшим в українській мережі компанії: його загальна площа складе 1777 квадратних метрів, а торгова - 1415 квадратних метрів. Про це повідомили в Асоціації рітейлерів України.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:51

Слоьзы на вочах! Дякуемо! Как тобы такэ Икеа!
vitali_kalinin
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