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З початком опалювального
сезону в Україні подорожчає...

З початком опалювального сезону в Україні подорожчає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33

З початком опалювального сезону в Україні подорожчає...

Пропонуємо до обговорення:
З початком опалювального сезону в Україні підвищаться тарифи на воду і водовідведення.

Дивися повний текст З початком опалювального сезону в Україні подорожчає вода - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33

И с какого она ть подорожала с началом отопительного сезона?
Мало видно долгов, нужен коллапс.
ruvex
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