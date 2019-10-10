З початком опалювального сезону в Україні підвищаться тарифи на воду і водовідведення.
Дивися повний текст З початком опалювального сезону в Україні подорожчає вода - ЗМІ.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33
З початком опалювального сезону в Україні подорожчає...
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Дивися повний текст З початком опалювального сезону в Україні подорожчає вода - ЗМІ.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33
И с какого она ть подорожала с началом отопительного сезона?
Мало видно долгов, нужен коллапс.
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