RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З початком опалювального
сезону в Україні подорожчає...

З початком опалювального сезону в Україні подорожчає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33

З початком опалювального сезону в Україні подорожчає...

Пропонуємо до обговорення:
З початком опалювального сезону в Україні підвищаться тарифи на воду і водовідведення.

Дивися повний текст З початком опалювального сезону в Україні подорожчає вода - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91320
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33

И с какого она ть подорожала с началом отопительного сезона?
Мало видно долгов, нужен коллапс.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8516
З нами з: 03.11.08
Подякував: 680 раз.
Подякували: 1890 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:22

В харьковском регионе уже давно стоимость куба воды 23гр 07коп!
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:52

и верь после этого премьер-министру который на днях говорил что у нас тарифы не растут.. :)
ТЕА
 
Повідомлень: 204
З нами з: 19.07.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:59

Воду на баржах из Роттерадама+ будут везти? )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9475
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6312 раз.
Подякували: 2538 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату... 1, 2, 3
R2 » Чет 10 жов, 2019 18:12
29 1390
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 16:49
Faceless
Зарплати в конвертах: статистика по Україні за 2017-2018...
R2 » П'ят 11 жов, 2019 14:14
2 51
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 15:22
Конрад Карлович
В Україні дозволили зводити будинки висотою до 150...
R2 » П'ят 11 жов, 2019 08:40
3 103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 12:30
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7386)
11.10.2019 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.