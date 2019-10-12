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З початком опалювального
сезону в Україні подорожчає...

З початком опалювального сезону в Україні подорожчає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33

З початком опалювального сезону в Україні подорожчає...

Пропонуємо до обговорення:
З початком опалювального сезону в Україні підвищаться тарифи на воду і водовідведення.

Дивися повний текст З початком опалювального сезону в Україні подорожчає вода - ЗМІ.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33

И с какого она ть подорожала с началом отопительного сезона?
Мало видно долгов, нужен коллапс.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:22

В харьковском регионе уже давно стоимость куба воды 23гр 07коп!
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:52

и верь после этого премьер-министру который на днях говорил что у нас тарифы не растут.. :)
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:59

Воду на баржах из Роттерадама+ будут везти? )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:42

  Вкладчик1234 написав:Воду на баржах из Роттерадама+ будут везти? )

а почему не из пенсильвании?... :mrgreen:
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:47

Электроэнергия с 1.68 резко стрыбнула до 2.56
- Платить кто-то должен?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:59

Эти деятели просто планируют покрыть новыми повышениями долги.Те,кто платит,заплатит за тех,кто не платит,вот и вся рехформа,на большее ума не хватает.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:00

  Kudrjavuy написав:Электроэнергия с 1.68 резко стрыбнула до 2.56
- Платить кто-то должен?

Зеленая энергия в деле?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 18:56

  Kudrjavuy написав:Электроэнергия с 1.68 резко стрыбнула до 2.56
- Платить кто-то должен?

а когда у водоканалов последний раз тариф был 1,68? вам не кажется, что с тех пор тариф подымался уже 2 или 3 раза?...
ТЕА
 
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