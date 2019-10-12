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З початком опалювального сезону в Україні подорожчає...
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33
Пропонуємо до обговорення:
З початком опалювального сезону в Україні підвищаться тарифи на воду і водовідведення.
Дивися повний текст З початком опалювального сезону в Україні подорожчає вода - ЗМІ
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R2
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:33
И с какого она ть подорожала с началом отопительного сезона?
Мало видно долгов, нужен коллапс.
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ruvex
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:22
В харьковском регионе уже давно стоимость куба воды 23гр 07коп!
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:52
и верь после этого премьер-министру который на днях говорил что у нас тарифы не растут.. :)
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:59
Воду на баржах из Роттерадама+ будут везти? )
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:42
Вкладчик1234 написав:
Воду на баржах из Роттерадама+ будут везти? )
а почему не из пенсильвании?...
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:47
Электроэнергия с 1.68 резко стрыбнула до 2.56
- Платить кто-то должен?
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:59
Эти деятели просто планируют покрыть новыми повышениями долги.Те,кто платит,заплатит за тех,кто не платит,вот и вся рехформа,на большее ума не хватает.
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Scotch
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:00
Kudrjavuy написав:
Электроэнергия с 1.68 резко стрыбнула до 2.56
- Платить кто-то должен?
Зеленая энергия в деле?
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p_a_l
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Додано: Суб 12 жов, 2019 18:56
Kudrjavuy написав:
Электроэнергия с 1.68 резко стрыбнула до 2.56
- Платить кто-то должен?
а когда у водоканалов последний раз тариф был 1,68? вам не кажется, что с тех пор тариф подымался уже 2 или 3 раза?...
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ТЕА
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