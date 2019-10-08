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Альфа-Банк Україна випустить унікальну картку без номера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:06
Пропонуємо до обговорення:
З 15 жовтня Альфа-Банк першим в Україні розпочне випуск унікальних платіжних карток без нанесення реквізитів. Номер картки, термін дії та CVV-код будуть зазначені тільки в мобільному додатку, що зробить використання картки максимально безпечним.
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