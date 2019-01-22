RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Владислав Крайник: чи п’яте
колесо до воза 5 група ФОП?

Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:39

Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує запровадити зміни вже на початку 2020 року та поступово збільшувати податкове навантаження на ІТ-сферу.

Дивися повний текст Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91315
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:40

От налогов за границу убегает никак не меньше людей, чем от диктаторов.
Джеймс Ньюмен
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], pirat-d і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Владислав Крайник: чи є життя після електронного РРО?
R2 » Пон 07 жов, 2019 22:37
2 144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 22:49
freeze
У Києві група аферистів обдурила людей на 70 млн гривень
R2 » Сер 13 бер, 2019 18:07
4 385
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 бер, 2019 20:35
Watcher
Група Тігіпка купує мережу аптек КОСМО
R2 » Вів 22 січ, 2019 15:53
3 625
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 15:35
Всюдиносапхайчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77347)
11.10.2019 14:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.