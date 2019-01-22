Кабмін планує запровадити зміни вже на початку 2020 року та поступово збільшувати податкове навантаження на ІТ-сферу.
Дивися повний текст Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:39
Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?
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Дивися повний текст Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:40
От налогов за границу убегает никак не меньше людей, чем от диктаторов.
Джеймс Ньюмен
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