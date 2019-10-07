Кабмін планує запровадити зміни вже на початку 2020 року та поступово збільшувати податкове навантаження на ІТ-сферу.
Дивися повний текст Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:39
Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:40
От налогов за границу убегает никак не меньше людей, чем от диктаторов.
Джеймс Ньюмен
Додано: Вів 29 жов, 2019 12:53
Ключевой результат большинства инициатив молодых Зе!ков в одном абзаце:
"Алексей Гончарук надеется, что с введением в действие этой инициативы через 10 лет ІТ-отрасль сможет генерировать $13 млрд дохода от экспорта услуг в год. Однако стоит отметить, что без вмешательства государства за последние годы доходы отрасли росли в среднем на 20-25% ежегодно, что, при условии сохранения темпов роста, позволит увеличить доходы до размера в $40-45 млрд."
Додано: Нед 03 лис, 2019 18:05
Офис, ноутбук и знания - основные активы айтишников. Они не привязаны к заводам, пароходам и прочим "тяжёлым" вещам. Даже офис, по большому счёту, сейчас необязателен. IT отрасль не будет терпеть такую наглость и беспардонность властей, дураков и "лохов" там нет. Я уверен, останутся Зе, как в сказке про золотую рыбку, у "разбитого корыта" (хотя, кто знает, может они этого и добиваются...), а айтишники найдут себе другую налоговую резиденцию... И потом, более адекватной власти, ох как трудно будет их вернуть, если вообще возможно...
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