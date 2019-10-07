RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Владислав Крайник: чи п’яте
колесо до воза 5 група ФОП?

Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:39

Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін планує запровадити зміни вже на початку 2020 року та поступово збільшувати податкове навантаження на ІТ-сферу.

Дивися повний текст Владислав Крайник: чи п’яте колесо до воза 5 група ФОП?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91682
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 13:40

От налогов за границу убегает никак не меньше людей, чем от диктаторов.
Джеймс Ньюмен
cia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 12:53

Ключевой результат большинства инициатив молодых Зе!ков в одном абзаце:
"Алексей Гончарук надеется, что с введением в действие этой инициативы через 10 лет ІТ-отрасль сможет генерировать $13 млрд дохода от экспорта услуг в год. Однако стоит отметить, что без вмешательства государства за последние годы доходы отрасли росли в среднем на 20-25% ежегодно, что, при условии сохранения темпов роста, позволит увеличить доходы до размера в $40-45 млрд."
ovg
 
Повідомлень: 460
З нами з: 01.02.08
Подякував: 28 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:05

Офис, ноутбук и знания - основные активы айтишников. Они не привязаны к заводам, пароходам и прочим "тяжёлым" вещам. Даже офис, по большому счёту, сейчас необязателен. IT отрасль не будет терпеть такую наглость и беспардонность властей, дураков и "лохов" там нет. Я уверен, останутся Зе, как в сказке про золотую рыбку, у "разбитого корыта" (хотя, кто знает, может они этого и добиваются...), а айтишники найдут себе другую налоговую резиденцию... И потом, более адекватной власти, ох как трудно будет их вернуть, если вообще возможно...
GUD
 
Повідомлень: 123
З нами з: 07.09.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Водійські права по-новому: група крові та резус-фактор
R2 » Сер 30 жов, 2019 20:47
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 20:48
supermike007
Владислав Крайник: чи є життя після електронного РРО?
R2 » Пон 07 жов, 2019 22:37
2 203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 22:49
freeze
У Києві група аферистів обдурила людей на 70 млн гривень
R2 » Сер 13 бер, 2019 18:07
4 407
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 бер, 2019 20:35
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7525)
03.11.2019 17:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.