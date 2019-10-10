Дані дослідження в 1,5 рази відрізняється від офіційної оцінки Мінекономіки
Дивися повний текст Зарплати в конвертах: статистика по Україні за 2017-2018 рр. (дослідження).
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:14
Зарплати в конвертах: статистика по Україні за 2017-2018...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати в конвертах: статистика по Україні за 2017-2018 рр. (дослідження).
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:14
Как можно посчитать теневую экономику ? По дурочкам которые признались ? :D
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