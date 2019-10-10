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Зарплати в конвертах: статистика
по Україні за 2017-2018...

Зарплати в конвертах: статистика по Україні за 2017-2018...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:14

Зарплати в конвертах: статистика по Україні за 2017-2018...

Пропонуємо до обговорення:
Дані дослідження в 1,5 рази відрізняється від офіційної оцінки Мінекономіки

Дивися повний текст Зарплати в конвертах: статистика по Україні за 2017-2018 рр. (дослідження).
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:14

Как можно посчитать теневую экономику ? По дурочкам которые признались ? :D
ssnet
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