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"Отримували по $40 тис. з
вантажівки": СБУ розкрила...

"Отримували по $40 тис. з вантажівки": СБУ розкрила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:18

"Отримували по $40 тис. з вантажівки": СБУ розкрила...

Пропонуємо до обговорення:
СБУ в п'ятницю, 11 жовтня, влаштувала масштабні обшуки в організаторів контрабанди брендового одягу. Вже вилучено товару на суму більш ніж в 100 млн гривень.

Дивися повний текст \"Отримували по $40 тис. з вантажівки\": СБУ розкрила схему контрабанди брендового одягу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:18

Дельцы получали с ыуры по 40т.$Почему не озвучена цифра сколько с каждой фуры получали таможенники,пограничники и мвс?
sena_2008atp
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