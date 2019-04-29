|
|
"Отримували по $40 тис. з вантажівки": СБУ розкрила...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:18
Пропонуємо до обговорення:
СБУ в п'ятницю, 11 жовтня, влаштувала масштабні обшуки в організаторів контрабанди брендового одягу. Вже вилучено товару на суму більш ніж в 100 млн гривень.
Дивися повний текст \"Отримували по $40 тис. з вантажівки\": СБУ розкрила схему контрабанди брендового одягу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91319
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:18
Дельцы получали с ыуры по 40т.$Почему не озвучена цифра сколько с каждой фуры получали таможенники,пограничники и мвс?
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1779
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 446 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|366
|
П'ят 30 сер, 2019 10:27
sal
|
|3
|257
|
|
|1
|250
|
Пон 29 кві, 2019 07:32
Radon