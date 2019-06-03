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Водії масово подають до суду
за показники приладів TruCam

Водії масово подають до суду за показники приладів TruCam
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:58

Водії масово подають до суду за показники приладів TruCam

Пропонуємо до обговорення:
За останній рік більше 970 українських водіїв оскаржували в судах свої порушення, пов'язані з перевищенням швидкості і зафіксовані вимірником TruCam, повідомляє "Сегодня".

Дивися повний текст Водії масово подають до суду за показники приладів TruCam.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:58

Автор.... с каких это пор слово "копы" стало уместным для передачи прямой речи гос. служащих?!!!
Evpat
 
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