|
|
Водії масово подають до суду за показники приладів TruCam
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:58
Пропонуємо до обговорення:
За останній рік більше 970 українських водіїв оскаржували в судах свої порушення, пов'язані з перевищенням швидкості і зафіксовані вимірником TruCam, повідомляє "Сегодня".
Дивися повний текст Водії масово подають до суду за показники приладів TruCam
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91320
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 14:58
Автор.... с каких это пор слово "копы" стало уместным для передачи прямой речи гос. служащих?!!!
-
Evpat
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 16.03.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:37
970 оскаржень из 300 тысяч - это массово?))
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|151
|
|
|12
|692
|
Пон 02 вер, 2019 16:54
choca
|
|10
|710
|