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Зеленський назвав галузі, яким необхідно ввести пільгове...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:07
Пропонуємо до обговорення:
В Україні необхідно ввести пільгове оподаткування в сферах інновацій, освіти, медицини та екології.
Дивися повний текст Зеленський назвав галузі, яким необхідно ввести пільгове оподаткування
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:08
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