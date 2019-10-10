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Зеленський назвав галузі, яким
необхідно ввести пільгове...

Зеленський назвав галузі, яким необхідно ввести пільгове...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:07

Зеленський назвав галузі, яким необхідно ввести пільгове...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні необхідно ввести пільгове оподаткування в сферах інновацій, освіти, медицини та екології.

Дивися повний текст Зеленський назвав галузі, яким необхідно ввести пільгове оподаткування.
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