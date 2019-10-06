За його словами, він повинен стати реальним.
Дивися повний текст Прожитковий мінімум у 2020 році зросте до 4,3 тис. грн - Президент.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:46
Прожитковий мінімум у 2020 році зросте до 4,3 тис. грн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прожитковий мінімум у 2020 році зросте до 4,3 тис. грн - Президент.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:47
Объясните мне хоть кто-нибудь, почему для "лиц, утративших трудоспособность", выплаты меньше всего, когда, как раз, именно эта категория населения нуждается больше всего, потому что не имеет возможности /за/работать?
Далее. Зеленский понимает, вообще, что такое 4300 в реальной жизни, и что на них можно купить и как на эти деньги прожить?
И как выжить даже летом на вышеупомянутые 1564 - размер минимальной пенсии?
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:03
То-то Соколовская вдруг предложила срочно отменить привязку к прожиточному минимуму стипендий, социальных выплат беженцам, инвалидам и участникам боевых действий, алиментов, командировочных и т.д.
Да мало ли что Зелёный скажет, его Кабмин заложил в бюджет на 2020г. совсем другие цифры. Ровно в два раза меньше. Так, что 4300 - это вообще ни о чём.
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