RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Прожитковий мінімум у 2020 році
зросте до 4,3 тис. грн -...

Прожитковий мінімум у 2020 році зросте до 4,3 тис. грн -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:46

Прожитковий мінімум у 2020 році зросте до 4,3 тис. грн -...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, він повинен стати реальним.

Дивися повний текст Прожитковий мінімум у 2020 році зросте до 4,3 тис. грн - Президент.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91341
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 17:47

Объясните мне хоть кто-нибудь, почему для "лиц, утративших трудоспособность", выплаты меньше всего, когда, как раз, именно эта категория населения нуждается больше всего, потому что не имеет возможности /за/работать?
Далее. Зеленский понимает, вообще, что такое 4300 в реальной жизни, и что на них можно купить и как на эти деньги прожить?
И как выжить даже летом на вышеупомянутые 1564 - размер минимальной пенсии?
sashamaestro1977
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 10.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:03

То-то Соколовская вдруг предложила срочно отменить привязку к прожиточному минимуму стипендий, социальных выплат беженцам, инвалидам и участникам боевых действий, алиментов, командировочных и т.д.
Да мало ли что Зелёный скажет, его Кабмин заложил в бюджет на 2020г. совсем другие цифры. Ровно в два раза меньше. Так, что 4300 - это вообще ни о чём.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... &__tn__=-R
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 13.03.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:30

а как прожить пенсионерам получающим менее прожиточного минимума?...
ТЕА
 
Повідомлень: 219
З нами з: 19.07.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 20:59

  ТЕА написав:а как прожить пенсионерам получающим менее прожиточного минимума?...



Для них слуги предлагают закон об эвтаназии. Типа, "хороший выбор для бедных"(с) :mrgreen:

https://strana.ua/news/227236-sluha-nar ... raine.html
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 13.03.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:02

  warlamp написав:
  ТЕА написав:а как прожить пенсионерам получающим менее прожиточного минимума?...



Для них слуги предлагают закон об эвтаназии. Типа, "хороший выбор для бедных"(с) :mrgreen:

https://strana.ua/news/227236-sluha-nar ... raine.html

эвтаназия хоть будет добровольной или планируют принудительную?... :mrgreen:
ТЕА
 
Повідомлень: 219
З нами з: 19.07.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:22

  ТЕА написав:
  warlamp написав:
  ТЕА написав:а как прожить пенсионерам получающим менее прожиточного минимума?...



Для них слуги предлагают закон об эвтаназии. Типа, "хороший выбор для бедных"(с) :mrgreen:

https://strana.ua/news/227236-sluha-nar ... raine.html

эвтаназия хоть будет добровольной или планируют принудительную?... :mrgreen:


Эвтаназия - лишение жизни, которое применяется по просьбе испытывающих невыносимые страдания. В данном случае пенсионеров. Хорошо бы бесплатно. :mrgreen:
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1157
З нами з: 13.03.15
Подякував: 259 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У листопаді зросте середній тариф на розподіл газу 1, 2
R2 » Сер 09 жов, 2019 13:45
10 369
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 11:56
ТЕА
Мінфін назвав суму, яку виділять на перепис населення в 2020
R2 » Вів 08 жов, 2019 21:24
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 21:24
EKO
Коли в Україні прожитковий мінімум буде 4 тисячі -...
R2 » Нед 06 жов, 2019 10:21
2 177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 11:05
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.