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Китайці створили електричний
фургон за 5 тисяч доларів

Китайці створили електричний фургон за 5 тисяч доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:29

Китайці створили електричний фургон за 5 тисяч доларів

Пропонуємо до обговорення:
У Китаї почалися продажі нового електричного комерційного фургона Changhe EV2, зробленого компанією Changhe Auto на базі Suzuki Wagon R першого покоління. Його ціна - всього від 5000 доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:29

Экспортный вариант "Таврии" для харцизяк.
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Kudrjavuy
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