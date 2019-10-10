RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Верховна Рада дасть Києву
більше грошей на дороги і...

Верховна Рада дасть Києву більше грошей на дороги і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:43

Верховна Рада дасть Києву більше грошей на дороги і...

Пропонуємо до обговорення:
Київський бюджет може вже наступного року поповнитися додатковими 11 млрд гривень. Це станеться, якщо депутати підтримають ініціативи свого колеги від партії «Слуга народу» і одного з потенційних наступників Віталія Кличка на посту столичного градоначальника Олександра Ткаченка.

Дивися повний текст Верховна Рада дасть Києву більше грошей на дороги і дитячі садки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91324
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:43

Как раз статья лишний раз подчёркивает, что в Украине остался один "Город".
- остальные попрошайки, где обитают злыдни.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7099
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Scotch і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінінфраструктури розповіли, які дороги хочуть зробити...
R2 » Сер 09 жов, 2019 11:27
3 111
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 17:26
p_a_l
Українські дороги отримають німецьку основу
R2 » Сер 09 жов, 2019 00:08
2 145
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 13:25
airmax78
В Україні будуватимуть бетонні дороги за прикладом...
R2 » П'ят 04 жов, 2019 08:46
2 86
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 09:10
cia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.