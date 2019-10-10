|
|
|
Верховна Рада дасть Києву більше грошей на дороги і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:43
Пропонуємо до обговорення:
Київський бюджет може вже наступного року поповнитися додатковими 11 млрд гривень. Це станеться, якщо депутати підтримають ініціативи свого колеги від партії «Слуга народу» і одного з потенційних наступників Віталія Кличка на посту столичного градоначальника Олександра Ткаченка.
Дивися повний текст Верховна Рада дасть Києву більше грошей на дороги і дитячі садки
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91324
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:43
Как раз статья лишний раз подчёркивает, что в Украине остался один "Город".
- остальные попрошайки, где обитают злыдни.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7099
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3
|111
|
Сер 09 жов, 2019 17:26
p_a_l
|
|2
|145
|
|
|2
|86
|
П'ят 04 жов, 2019 09:10
cia
|