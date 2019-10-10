Про це повідомила прес-служба НБУ.
Дивися повний текст У третьому кварталі НБУ купив понад 2,5 млрд доларів.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:49
У третьому кварталі НБУ купив понад 2,5 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У третьому кварталі НБУ купив понад 2,5 млрд доларів.
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:49
Всегда необходимо указывать, а сколько выплачено по обслуживанию долгов Государства за этот период?
Хотя и размер погашенных долгов не помешало бы указать.
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