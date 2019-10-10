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У третьому кварталі НБУ
купив понад 2,5 млрд доларів

У третьому кварталі НБУ купив понад 2,5 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:49

У третьому кварталі НБУ купив понад 2,5 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба НБУ.

Дивися повний текст У третьому кварталі НБУ купив понад 2,5 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:49

Всегда необходимо указывать, а сколько выплачено по обслуживанию долгов Государства за этот период?
Хотя и размер погашенных долгов не помешало бы указать.
Kudrjavuy
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