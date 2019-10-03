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День фінансів, 11 жовтня:
картки без номера від...

День фінансів, 11 жовтня: картки без номера від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:14

День фінансів, 11 жовтня: картки без номера від...

Пропонуємо до обговорення:
Коли планується введення накопичувальної пенсії, що збираються міняти в "Укрпошті", які картки почав випускати monobank.

Дивися повний текст День фінансів, 11 жовтня: картки без номера від monobank, дослідження щодо зарплат у конвертах, купівля страхового стажу.
R2
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