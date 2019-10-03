|
|
|
День фінансів, 11 жовтня: картки без номера від...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 19:14
Пропонуємо до обговорення:
Коли планується введення накопичувальної пенсії, що збираються міняти в "Укрпошті", які картки почав випускати monobank.
Дивися повний текст День фінансів, 11 жовтня: картки без номера від monobank, дослідження щодо зарплат у конвертах, купівля страхового стажу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91325
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|