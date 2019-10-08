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Програміст створив операційну систему для апокаліпсису
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:08
Пропонуємо до обговорення:
Розробник Вірджіл Дюпра представив нову операційну систему Collapse OS. На відміну від більшості сучасних аналогів, вона не може похвалитися дизайнерським інтерфейсом - зате вкрай невимоглива до заліза і створена, за словами її творця, на випадок настання апокаліпсису.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:09
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