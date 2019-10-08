RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Програміст створив операційну
систему для апокаліпсису

Програміст створив операційну систему для апокаліпсису
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:08

Програміст створив операційну систему для апокаліпсису

Пропонуємо до обговорення:
Розробник Вірджіл Дюпра представив нову операційну систему Collapse OS. На відміну від більшості сучасних аналогів, вона не може похвалитися дизайнерським інтерфейсом - зате вкрай невимоглива до заліза і створена, за словами її творця, на випадок настання апокаліпсису.

Дивися повний текст Програміст створив операційну систему для апокаліпсису.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91327
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:09

Человечище!
rw666
Аватар користувача
 
Повідомлень: 830
З нами з: 07.10.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:19

Re: Програміст створив операційну систему для апокаліпсису

файли асемблера...прямо вот представил картину - вот он апокалипсис, дождались наконец то, кругом гуляют пушистые зверьки типа песца, руины, ободранные бомжики роются в кучах мусора в поискать чего то бы пожрать...находят планку памяти на 8Кб, в соседней мусорке материнку с процем типа Пентиум1..и давай на всем этом чего то там на ассемблере писать и редактировать.. базу данных по обьедкам создавать надо же)).
PS Статья как и сама ОС предел глупости, если на то пошло то сейчас намного больше шансов найти на помойке относительно рабочий мусор на котором минимум как Винда7-ка пойдет, чем искать раритеты под ОС Collapse...а насчет ассемлера.. и сейчас его знают единицы.. а после апокалипсиса, легче найти гаверно будет синхронного переводчика с языка племени Майя на язык вымершего племени Айнов чем программера на ассемблере).
Джон
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Київ створив столичну агломерацію
R2 » Чет 10 жов, 2019 15:05
0 46
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 15:05
R2
Українцям планують змінити систему штрафів за...
R2 » Вів 08 жов, 2019 19:45
1 75
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 19:45
alex7gk
В Україні планують запровадити систему моніторингу...
R2 » П'ят 20 вер, 2019 18:09
1 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 18:10
asdrud2016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15299)
12.10.2019 00:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.