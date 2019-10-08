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Програміст створив операційну систему для апокаліпсису
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:08
Пропонуємо до обговорення:
Розробник Вірджіл Дюпра представив нову операційну систему Collapse OS. На відміну від більшості сучасних аналогів, вона не може похвалитися дизайнерським інтерфейсом - зате вкрай невимоглива до заліза і створена, за словами її творця, на випадок настання апокаліпсису.
Дивися повний текст Програміст створив операційну систему для апокаліпсису
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:09
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:19
файли асемблера...прямо вот представил картину - вот он апокалипсис, дождались наконец то, кругом гуляют пушистые зверьки типа песца, руины, ободранные бомжики роются в кучах мусора в поискать чего то бы пожрать...находят планку памяти на 8Кб, в соседней мусорке материнку с процем типа Пентиум1..и давай на всем этом чего то там на ассемблере писать и редактировать.. базу данных по обьедкам создавать надо же)).
PS Статья как и сама ОС предел глупости, если на то пошло то сейчас намного больше шансов найти на помойке относительно рабочий мусор на котором минимум как Винда7-ка пойдет, чем искать раритеты под ОС Collapse...а насчет ассемлера.. и сейчас его знают единицы.. а после апокалипсиса, легче найти гаверно будет синхронного переводчика с языка племени Майя на язык вымершего племени Айнов чем программера на ассемблере).
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Джон
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Додано: Суб 12 жов, 2019 00:35
Джон написав:
а насчет ассемлера.. и сейчас его знают единицы..
Все, кто учился на программиста, а не заканчивал двухмесячные курсы фронт-енд девелопера, как минимум изучали х86 ассемблер, программировать на котором гораздо легче, чем на тех же плюсах, только скорость разработки в разы меньше. Но основная проблема ассемблера даже не в этом, и даже не в сложности (относительной) отладки/тестирования, а в переносимости. И если эта система такая нетребовательная к железу, я лично слабо себе представляю как можно создать ОС, которая сможет одновременно работать и на ARM и на x86(64) и на Z80 от калькулятора.
Выдержка - обратная сторона стремительности
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