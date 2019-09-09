Програміст створив операційну систему для апокаліпсису

Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:19

файли асемблера...прямо вот представил картину - вот он апокалипсис, дождались наконец то, кругом гуляют пушистые зверьки типа песца, руины, ободранные бомжики роются в кучах мусора в поискать чего то бы пожрать...находят планку памяти на 8Кб, в соседней мусорке материнку с процем типа Пентиум1..и давай на всем этом чего то там на ассемблере писать и редактировать.. базу данных по обьедкам создавать надо же)).

PS Статья как и сама ОС предел глупости, если на то пошло то сейчас намного больше шансов найти на помойке относительно рабочий мусор на котором минимум как Винда7-ка пойдет, чем искать раритеты под ОС Collapse...а насчет ассемлера.. и сейчас его знают единицы.. а после апокалипсиса, легче найти гаверно будет синхронного переводчика с языка племени Майя на язык вымершего племени Айнов чем программера на ассемблере).