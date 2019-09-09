Програміст створив операційну систему для апокаліпсису

Додано: Суб 12 жов, 2019 21:48

на самоме деле людей которые могут что-то сделать с нуля и обладают знаниями для этого менее 0,0001% ... остальные не смогут ничего даже двигатель намотать и генератор ручной сделать ... привыкли все нажать кнопочку " установить новые обновления к вашей програмке" ОК лайкнуть и все

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?