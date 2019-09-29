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Заступник міністра економіки про ринок землі: У нас є 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:09
Пропонуємо до обговорення:
Заступник глави Мінекономіки Тарас Висоцький заявив, що уряд планує провести 18 регіональних земельних форумів, на яких буде обговорюватися процес скасування мораторію на продаж землі.
Дивися повний текст Заступник міністра економіки про ринок землі: У нас є 10 альтернативних законопроектів
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 22:09
У нас есть 10 альтернативных законопроектов--- мистер Фикс есть ли у вас План? у меня есть целых ТРИ ПЛАНА))..а тут аж десять планов)).
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Джон
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