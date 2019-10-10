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Suzuki показала свій новий мініатюрний кросовер (фото)
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:24
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Suzuki поділилася зображеннями нової версії кей-кара Hustler для внутрішнього ринку. Мініатюрний кросовер отримав нове шасі, переглянутий дизайн кузова і салону, помірно-гібридну силову установку і зберіг опціональний повний привід.
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:24
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