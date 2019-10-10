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Suzuki показала свій новий
мініатюрний кросовер (фото)

Suzuki показала свій новий мініатюрний кросовер (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:24

Suzuki показала свій новий мініатюрний кросовер (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Suzuki поділилася зображеннями нової версії кей-кара Hustler для внутрішнього ринку. Мініатюрний кросовер отримав нове шасі, переглянутий дизайн кузова і салону, помірно-гібридну силову установку і зберіг опціональний повний привід.

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