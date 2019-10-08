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Президент розповів, за яких умов можуть дарувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 10:17
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський допускає безоплатну передачу ліцензій на гральний бізнес з перспективою будівництва нового готелю або передачу їх за нижчою ціною, якщо готель розширить номерний фонд.
Дивися повний текст Президент розповів, за яких умов можуть дарувати ліцензії на гральний бізнес
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Додано: Суб 12 жов, 2019 10:17
А шо вже відменили закон о забороні ігорного бізнесу. Усі ж знають шо казено та інші ігорні заклади це повне задурення та відбір грошей на законному рівні. Узаконьте ще гоп стоп.
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