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Президент розповів, за яких
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Президент розповів, за яких умов можуть дарувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 10:17

Президент розповів, за яких умов можуть дарувати...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський допускає безоплатну передачу ліцензій на гральний бізнес з перспективою будівництва нового готелю або передачу їх за нижчою ціною, якщо готель розширить номерний фонд.

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R2
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А шо вже відменили закон о забороні ігорного бізнесу. Усі ж знають шо казено та інші ігорні заклади це повне задурення та відбір грошей на законному рівні. Узаконьте ще гоп стоп.
fedorinf
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