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Названо один з найбільших штрафів для автомобілістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 жов, 2019 12:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Дорожній адвокат" на своїй сторінці у Фейсбуці.
Дивися повний текст Названо один з найбільших штрафів для автомобілістів
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R2
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Додано: Суб 12 жов, 2019 12:30
штрафы созданы, присылайте штрафующих (С)
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antonivs3
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